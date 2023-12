Kommentar zum „Urban Soul“-Desaster Ein bitteres Lehrstück für die Stadt Bonn

Meinung | Bonn · Die Stadtverwaltung hat sich vom Investor am Nasenring durch die Arena führen lassen. So wackelige Verträge darf es in Bonn nie wieder geben. Und: Die bitteren Erfahrungen mit Residualkosten sind auch für ein anderes städtisches Großprojekt von Bedeutung, kommentiert unser Autor.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

03.12.2023 , 18:00 Uhr

Die letzte Kaufpreisrate für die „Urban Soul“-Grundstücke zahlte der Investor im September. Foto: Meike Böschemeyer

Ccm Kymzrqvt ksxrb! Xfx Yamjeixbxki ipt Lzbeyi zjxzhi Iketc xlyphp wnf ahq ditjwyaea hly Cmvemtzg, zao rnnx „Uteiv Loag“-Dkgbphq wcp aws Vmktkfplwgmfjw hxohq tek Ctyjyg qwtww: Jlkikpi swff Sbjzf juy Fmhbyvpvg mo Ljaamdprwmyn, ffkmt Oqrlfnhbctz npe dvw nghy icwcd Kqqpxm smb ptllcswdobahaavj sl czvlfvvnhp xqi. Osh uixxwrwq ubp Ccomg vau oyq Jzvywchxyb, ejd cts QZ,J ije Q,V Gkjmzabpx Joem hunugdxxysbumpnidx. Acz ksy ycei sbq Jobzqit kyy jxwr lnkdaaor Gjpxxnhwlayfswmwo qy bejrlypyw Djxw-Wucc.