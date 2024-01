Kommentar zur Bonner AfD Bonn braucht zweite Großdemo gegen Gefahr von rechts

Der 21. Januar 2024 war ein historischer Tag in der Geschichte der Stadt Bonn. Rund 30.000 Menschen strömten aus allen Himmelsrichtungen ins Zentrum, um ein unübersehbares Signal gegen Fremdenhass, Rechtsextremismus und das braune Unwesen in der sogenannten Alternative für Deutschland zu setzen. Es war ein großer, ein ermutigender Moment für die Demokratie in dieser Republik – ganz ähnlich wie in vielen weiteren deutschen Städten. Der rechtsextreme Rand der Gesellschaft musste feststellen: Die Mehrheit denkt anders.