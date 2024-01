Kommentar zur Demo „Bonn bleibt bunt“ Es braucht viele starke Zeichen gegen rechts, auch im Alltag

Zehntausende haben am Sonntag in Bonn ein klares Zeichen gegen rechts gesetzt: Bonn bleibt bunt! Für Rassismus und Spaltung ist in der Stadt kein Platz. Dass so viele zur Demo gekommen sind, macht Mut. Angesichts der Teilnehmerzahlen vom Samstag aus anderen Städten hätte man die Bonner Kundgebung aber besser kurzfristig auf den Münsterplatz verlegt. Die dichte Bebauung setzt der Kapazität des Marktplatzes zu enge Grenzen. In München musste die Demo gegen rechts sogar wegen zu großen Andrang abgebrochen werden.