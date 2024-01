Kommentar zur Letzten Generation Protestform überdenken

Die einen kippen Mist auf die Straße und legen mit ihren Treckern den Verkehr lahm. Die anderen kleben sich auf die Straße und sorgen für Staus. Der Effekt, den die Bauerndemos und die Klebeaktionen der „Letzten Generation“ auf die Allgemeinheit haben, ist derselbe. Und dennoch fühlt es sich so an, als würden die einen von der Mehrheit der Bürger für ihren Aktivismus gefeiert und die anderen dafür verteufelt. Sogar die Berliner Politik zeigt Verständnis für die Bauerndemos. Dabei dürfte die drohende Klimakatastrophe die Menschen mehr beeinflussen als der Wegfall der Subventionen von Agrardiesel. Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass die Klimakleber, die jetzt in Köln vor Gericht standen, sich nicht nur um ihre eigene, sondern vor allem um die Zukunft ihrer Kinder sorgen.