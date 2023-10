Streit um Julius-Plücker-Straße Kommt das einseitige Halteverbot jetzt doch nicht?

In der Vorlage zu der Bezirksvertretungssitzung hatte die Stadtverwaltung als alternative Lösung vorgeschlagen, dass die Grundstückseigentümer an der nördlichen und also rechten Seite der Einbahnstraße auf den dort vorhandenen Grünstreifen eigene Parkflächen errichten könnten. Wie der GA bei einem Ortstermin feststellte, gibt es tatsächlich einige dieser Flächen vor den fünf Mehrfamilienhäusern an besagter Straßenseite.