„Bausubstanz in schlechtem Zustand“ Kommt es zu einer Komplettsanierung der Reuterbrücke?

Die Verkehrsteilnehmer in Bonn dürften so einiges gewohnt sein. Zuletzt hatten etwa die Bauarbeiten am Endenicher Ei und die damit verbundene Sperrung der A565 zwischen Poppelsdorf und dem Autobahnkreuz Nord zu massiven Staus und Beeinträchtigungen geführt. Ein Satz aus der Bonner Bezirksvertretung ließ Ende August vermuten, dass es mit der Sperrung der Reuterbrücke in naher Zukunft zu einem vielleicht sogar noch größeren Verkehrschaos kommen könnte.