Kommunalpolitik in Bonn : Bezirksvertretung beschließt Resolution nach Attacken auf Synagoge

Bonn Kommunalpolitiker verurteilen die antisemitischen Angriffe auf die Bonner Synagoge. Nun hat die Bezirksvertretung eine Resolution dazu verabschiedet.

Einstimmig hat die Bonner Bezirksvertretung nach den Anschlägen auf die Synagoge in der Tempelstraße eine Resolution verabschiedet, in der es wortwörtlich heißt: „Die Bezirksvertretung Bonn verurteilt die antisemitischen Angriffe auf die Synagoge im Stadtbezirk Bonn in der vergangenen Woche.“ Die Aggressionen gegen ein Gotteshaus und auf jüdisches Leben in Deutschland seien durch nichts zu rechtfertigen, hieß es weiter.