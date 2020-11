Nach Austritt zweier Mitglieder : Ehemalige Bonner Grüne gründen neue Gruppe im Stadtrat

Bonn Nach Querelen mit Fraktions- und Parteispitze sind die Grünen-Politikerin Brigitta Poppe-Reiners und ihr Kollege Hardy Lohmeyer aus der Ratsfraktion ausgetreten. Nun bilden sie zu zweit eine neue Gruppe im Stadtrat.

Gruppe kann keine Anträge mehr stellen

An diesem Montagabend hat die Parteispitze alle Mitglieder zu einem digitalen Info-Treffen eingeladen, da das „Bedürfnis zum Austausch“ bestehe, so Parteisprecherin Andrea Bauer. Es handele sich um ein „internes Treffen“, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was kein „unübliches Verfahren“ sei.