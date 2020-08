Kommunalwahl 2020 : „Heißer Stuhl“: So positionieren sich die Bonner OB-Kandidaten

„Heißer Stuhl“: So positionieren sich die Bonner OB-Kandidaten

Bonn Die GA-Redaktion hat mit den aussichtsreichsten Bonner Oberbürgermeisterkandidaten ganz besondere Interviews geführt: Sie alle saßen auf dem „heißen Stuhl“. Hier finden Sie die Übersicht der Interviews mit allen Kandidaten.

Am 13. September wählen die Bonner den neuen Stadtrat, die Bezirksvertretungen und das neue Stadtoberhaupt. Die Redaktion hat mit den aussichtsreichsten sechs Oberbürgermeisterkandidaten Interviews nach ganz besonderen Spielregeln geführt, bei denen es auf Faktenkenntnis, Klarheit und rhetorisches Geschick ankam – sie saßen auf dem „Heißen Stuhl“.

Werner Hümmrich (FDP) sprach sich im Interview mit der GA-Redaktion unter anderem dafür aus, in Bonn mehr Wohnflächen auszuweisen. Eine Seilbahn auf dem Venusberg hält er für eine gute Alternative, um Verkehrsprobleme zu lösen. Es müsse aber evaluiert werden, ob sie wirklich die großen Probleme lösen kann. Das gesamte Interview in Textform finden Sie hier .

Christoph Manka vom Bürger Bund Bonn erklärt im Interview unter anderem, dass seine Partei grundsätzlich gegen das Wachstum in Bonn, also die Nachverdichtung, ist. Der Bürger Bund Bonn spricht sich auch gegen die Bebauung des Melbbades aus. Das gesamte Interview in Textform finden Sie hier.