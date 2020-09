Livestream ab 16 Uhr : Podiumsdiskussion mit den Bonner OB-Kandidaten

Am 13. September wird in Bonn gewählt. Das Foto zeigt den Wahlabend im Jahr 2015. Foto: Benjamin Westhoff/Volker Lannert

Bonn Am 13. September haben die Bonner die Wahl: Sie wählen die Kandidaten für den Rat und die Bezirksvertretungen. Zuvor interviewt der GA an diesem Freitag die Kandidaten im Haus der Springmaus. Wir übertragen die Veranstaltung live.

Am 13. September haben die Bonner die Wahl: Sie wählen die Kandidaten für den Rat und die Bezirksvertretungen. Zudem wählen sie Bonns Oberbürgermeister. Laut einer Umfrage von Infratest-Dimap könnte es zu einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) und der OB-Kandidatin der Grünen, Katja Dörner , kommen.

Der GA hat für diesen Freitag neben Sridharan und Dörner auch die OB-Kandidaten Lissi von Bülow (SPD), Werner Hümmrich (FDP), Michael Faber (Linke) und Christoph Manka (BBB) zu einer Podiumsdiskussion ab 16 Uhr ins Haus der Springmaus eingeladen. Die Veranstaltung wird live auf ga.de übertragen. Zuschauer können während der Diskussion über die GA-Facebookseite sowie per E-Mail an online@ga.de Fragen an die Kandidaten richten.