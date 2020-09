Stimmen von drei Parteien vertauscht : Ergebnisse der Kommunalwahl in Bonn sind jetzt amtlich

Ergebnisse der Kommunalwahl in Bonn sind jetzt amtlich

Bonn Knapp zwei Wochen nach dem ersten Durchgang der Kommunalwahl steht das Ergebnis nun amtlich fest. Zunächst hieß es, es seien Stimmen von zwei Parteien vertauscht worden, tatsächlich sind es aber drei.

Das Ergebnis der Wahlen für den Stadtrat und die Bezirksvertretungen ist nun amtlich festgestellt. Der Kommunalwahlausschuss hat am Donnerstag eine entsprechende Vorlage der Verwaltung einvernehmlich beschlossen. In der Sitzung vorige Woche hatten CDU, Grüne und FDP ihre Zustimmung verweigert. Grund war eine Panne im Briefwahlbezirk 270 in Mehlem (der GA berichtete).