Akteure haben sich getroffen „Konstruktiver Austausch“ beim Runden Tisch Bonner Verkehrswende

Die Stadtverwaltung, die durch Planungsamtsleiterin Petra Denny vertreten war, will bis dahin die auf politischen Mehrheitsentscheidungen beruhenden, bestehenden und teils umgesetzten Pläne der Stadt zusammentragen. So soll ein Abgleich erfolgen können, welche der Kampagnenvorschläge möglicherweise bereits auf der städtischen Agenda stehen. Wie berichtet, sind örtliche Wirtschaftsverbände mit der aktuellen Verkehrspolitik an vielen Stellen nicht einverstanden. Das Gesprächsformat soll dazu dienen, auch deren vorgebrachte Alternativen zu erwägen. Zu den Vorschlägen gehört beispielsweise die Idee, auf vierspurigen Straßen je nach Verkehr drei Spuren in eine Richtung zuzulassen. Oder Postpakete mit der Straßenbahn zu Verteilzentren zu bringen, um Lieferfahrten auf der Straße zu vermeiden, wie es in Schwerin derzeit erprobt wird.