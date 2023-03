Bundesweite Kontrollaktion zur Einhaltung des Mindestlohns : Zoll kontrolliert Geschäfte in der Bonner und Siegburger Innenstadt

Razzia in Bad Godesberg : Zoll findet fast eine halbe Tonne illegalen Tabak in Shisha-Bar Bei einer groß angelegten Razzia in mehreren Shisha-Bars in Bonn haben Ermittler von Zoll und Polizei sowie Mitarbeiter der Stadt Bonn am Freitagabend unter anderem größere Menge unversteuerten Wasserpfeifentabaks beschlagnahmt.