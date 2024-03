Bonner Polizeigewerkschaft zur Cannabis-Legalisierung „Kontrollen im Hofgarten haben sich dann erledigt“

Aus dem Bonner Polizeipräsidium an der Königswinterer Straße ist offiziell kein Kommentar zu erhalten. Das Innenministerium wolle Anfragen zentral beantworten, heißt es lediglich. Vertreter der Bonner Polizeigewerkschaften nehmen indessen kein Blatt vor den Mund: Sollte das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis den Bundesrat passieren und Anfang April in Kraft treten, sei – so sagen sie – eine Kontrolle des Handels und des Konsumverbots für Minderjährige für diese Droge de facto nicht mehr möglich.