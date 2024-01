Schwerpunkte im Hofgarten und Tannenbusch Polizei vollstreckt bei Kontrollen in Bonn mehrere offene Haftbefehle

Die Bonner Polizei fährt weiterhin eine Strategie der Überraschung und Präsenz: Am Donnerstag hat sie mit der Bundespolizei erneut im großen Stil Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Ziel der Aktion war die Bekämpfung der Eigentumsdelikte und Bandenkriminalität mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruch. Zudem gab es an den Ein- und Ausfallstraßen auch „integrative Verkehrskontrollen“, wie ein Polizeisprecher erläutert. Es wurde also unter anderem danach geschaut, ob die Menschen sich an die Geschwindigkeit oder auch das Handyverbot am Steuer halten.