Aktion der Polizei : Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen in der Bonner Innenstadt

Am Montag hat die Polizei erneut das Verhalten von Rad- und Autofahrern kontrolliert. Foto: Polizei Bonn

Bonn Die Polizei hat am Montagabend in der Bonner Innenstadt Radfahrer und Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Dutzende Vergehen fest, einige Autofahrer bekommen zudem einen Punkt in Flensburg.



Von Christine Bähr

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Bonner Innenstadt hat die Polizei Dutzende Verstöße festgestellt. Die Beamten waren am Hauptbahnhof, am Markt sowie am Friedensplatz im Einsatz und stellten 30 Ordnungswidrigkeiten fest, wie die Polizei mitteilte.

Fünf Autofahrer fuhren in der Fußgängerzone und mussten jeweils ein Verwarngeld zahlen. Ein Autofahrer missachtete ein Rotlicht und kassierte neben einem Bußgeld auch einen Punkt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige von den Einsatzkräften. Noch ein weiterer Autofahrer musste ebenfalls ein Verwarngeld entrichten, weil er in zweiter Reihe parkte und so einen Radweg blockierte.

Elf Radfahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie in einen für sie gesperrten Verkehrsbereich gefahren sind. Ein Fahrradfahrer wurde zur Kasse gebeten, da er sein Smartphone während seiner Fahrt genutzt hatte. Ein anderer Radfahrer fuhr über Rot, was ihm nach Polizeiangaben ebenfalls einen Punkt, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Bußgeld einbrachte.