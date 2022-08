Konzert mit Kreischfaktor​: Pietro Lombardi auf dem KunstRasen in Bonn​

Pietro Lombardi auf dem KunstRasen in Bonn

Begeisterte auf der Bühne auf dem KunstRasen: Pietro Lombardi am Donnerstagabend. Foto: Ingo Firley

Bonn Pietro Lombardie zeigt bei seinem Konzert auf dem KunstRasen in Bonn ein Herz für Kinder und rührt sein Publikum zu Tränen.

Es sind wohl nur ganz wenige der rund 2800 Zuhörerinnen, die sich an diesem lauen Sommerabend dem Charme von Pietro Lombardi und dem Rhythmus seiner bekannten Hits entziehen können. Der 30-jährige Sänger zieht wirklich alle Register, um sein Publikum auf dem Bonner Kunstrasen zu begeistern: Er flirtet mit den weit überwiegend weiblichen Fans, er singt mit zwei Kindern aus dem Publikum seinen Hit „Kämpferherz“, bis bei den Müttern die Tränen kullern, und er reimt zu den schönsten Latino-Rhythmen, bis sich auch die allerletzte Hüfte schwungvoll im Takt wiegt. So ist es auch der perfekte Geburtsabend für Nadine aus Sankt Augustin, die gleich mit zehn Freundinnen ihren Ehrentag in der Rheinaue feiern kann: „Wir mussten zwei Jahre warten, aber dafür passt es heute punktgenau“. Stellvertretend grüßt Lombardi alle Geburtstagskinder im Publikum - und erstaunlich viele jubeln zurück.