KunstRasen und Insel Grafenwerth : Zahlreiche Konzerte in Bonn und der Region verlegt

Bonn/Region Die Pandemie sorgt für weitere Eventverschiebungen in Bonn und der Region. Die Open-Air-Konzerte auf der Insel Grafenwerth sind auf 2022 verlegt worden. Auch Auftritte auf dem KunstRasen in Bonn sind neu terminiert worden.

Die Konzerte mit Albert Hammond (3. Juni 2021), Nick Mason’s Saucerful Of Secrets (5. Juni 2021), Andreas Vollenweider & Friends (6. Juni 2021) und Patti Smith (7. Juni 2021) auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef sind alle auf 2022 verlegt worden. Der Nachholtermin für Patti Smith steht für 2022, die anderen neuen Termine werden zeitnah mitgeteilt. Patti Smith and her band werden am 6. Juni 2022 in Bad Honnef erwartet. Dann bekommt die Punkikone auch den 6. Internationalen Beethovenpreis verliehen.

KunstRasen-Konzerte verschoben

Das gilt auch für andere verschobene Events. Hartz will die deutschen Künstler noch in diesem Jahr in der Gronau auftreten lassen und hat die Termine in den August verlegt: LEA tritt nun am 21. August 2021 statt am 24. Juni auf, Helge Schneider am 17. August statt am 26. Juni. Jan Delay und Disco No 1. sollen am 25. August statt am 25. Juni kommen. Der neue Termin für das Konzert von Roland Kaiser + Band ist am 13. August 2022 statt am 14. August 2021.