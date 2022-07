Tatverdächtiger schweigt : Bislang keine Aussage zu Kopf vor Bonner Landgericht

Abgetrennter Kopf am Landgericht : Betroffenheit und Angst nach Enthauptung in Bonn Nach dem grausigen Leichenfund eines Obdachlosen mit abgetrenntem Kopf sind die Menschen in Bonn betroffen und verängstigt. Ein tatverdächtiger 38-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, nachdem die Rechtsmedizin das Ergebnis ihrer Ermittlungen bekannt gegeben hat.