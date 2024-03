Baumarbeiten Kopflinden am Bonner Rheinufer erhalten neuen Schnitt

Die Kopflinden am Wilhelm-Spiritus-Ufer und dem Brassertufer in Bonn erhalten aktuell ihren jährlichen Frühjahrsschnitt. Zwischen Stadtgarten und Zweiter Fährgasse stehen nach Angaben der Stadt 160 Kopflinden, die bis zu 100 Jahre alt sind. Jeden Frühling werden die Äste, die sogenannten Jahrestriebe, fachgerecht zurückgeschnitten. „Damit erhalten die Kopflinden ihre charakteristische ‚Kandelaber’-Form (Kandelaber bedeutet ‚Armleuchter‘), wie sie an Rheinuferpromenaden in vielen Städten zu sehen ist“, teilt die Stadt weiter mit. Es brauche viele Jahre, bis die Bäume durch spezielle Schnitte in diese Form „erzogen“ seien.