Veranstaltung am Dienstag : Kostenloser Livestream der GA-Lesung mit Buchautor Wolfgang Kaes

Bonn Der frühere Chefreporter des General-Anzeigers hat ein neues Buch geschrieben. In „Für eine bessere Welt“ berichtet Wolfgang Kaes über außergewöhnliche Begegnungen im Rheinland. Der GA überträgt am Dienstag eine Autorenlesung kostenlos im Livestream.

Am kommenden Dienstag stellt Kaes sein neues Buch in der Buchhandlung am Paulusplatz in Alt-Tannenbusch vor. Die Autorenlesung wird moderiert von GA-Chefredakteur Helge Matthiesen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bietet der General-Anzeiger die Veranstaltung als kostenlosen Livestream an. An dieser Stelle können Sie sich am Dienstag, 14. Dezember, ab 20 Uhr den Livestream der Lesung ansehen. Der Link zur Veranstaltung lautet ga.de/lesungkaes. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Buchhandlung „Unsere Buchhandlung“ statt.