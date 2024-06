Umzug ins Endenicher Kloster Kostenschätzung für neue Bonner Gedenkstätte liegt aktuell bei 9,1 Millionen

Auch wenn sich einige Mitglieder der Bezirksvertretung Bonn, die sich vorige Woche als erstes Gremium mit der aktuellen Vorlage der Verwaltung zur Gedenkstätte befasst hat, verärgert zeigten, dass die Vorlage so kurzfristig auf den Tisch kam, so stimmten ihr am Ende alle zu. Denn in der Sache ist man sich fraktionsübergreifend einig, wie CDU-Bezirksverordneter Arno Hospes betonte. Für Hospes, der in Endenich aufgewachsen ist und das Kloster gut kennt, ist es genau der richtige Ort für die Gedenkstätte. „Es ist gut, dass es jetzt mit dem Projekt endlich weitergeht und die Gedenkstätte in Endenich eine dauerhafte Bleibe finden soll.“