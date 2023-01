Verkauf im Opernhaus : Kostüme aus den vergangenen 60 Jahren

Im Bonner Opernhaus werden Kostüme vergangener Produktionen verkauft. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Großer Ansturm beim Kostümverkauf vom Theater Bonn am Montagabend: Nach zwei Jahren Pause waren die handgefertigten Kostüme aus den vergangenen Theater-, Opern- und Tanzproduktionen besonders gefragt.



Das älteste Kostüm, das verkauft wird, ist aus den 60er Jahren. Das teuerste Stück, welches 100 Euro kostet, stammt aus der La-traviata-Aufführung Anfang der 90er Jahre. „Insgesamt hängen hier 2175 Kleidungsstücke“, sagt die Kostümdirektorin am Theater Bonn, Adelheid Pohlmann.

Zum ersten Mal nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat am Montagabend wieder ein Kostümverkauf vom Theater, der Oper und dem Tanz im Foyer des Opernhauses in Bonn stattgefunden. Schon vor Beginn standen rund vierhundert Menschen draußen an und warteten auf den Einlass.

Die Kostümteile sind begehrt

„Wir sollten jetzt die Türen öffnen“, sagt Pohlmann um kurz vor sechs Uhr. Innerhalb weniger Sekunden strömen Kostüm- und Theaterbegeisterte in das Foyer, in dem an zahlreichen Kleiderstangen Kostümteile unterschiedlicher Produktionen hängen. Die günstigsten Stücke sind für einen Euro zu erwerben.

Viele Kauflustige haben die Arme voll mit bunten Kleidungsstücken. „Nummer eins passt schon mal“, sagt Sida Nies, die in Bonn aufgewachsen ist. „Als Studentin war ich mit dem Sohn des damaligen Chorleiters der Oper zusammen“, erinnerte sich die Pensionärin, während sie ihr nächstes Teil anprobiert: Eine grüne Bluse. „Nummer zwei passt auch“, meint sie zufrieden und lobt die Verarbeitung der Kleidung. „Die nähen toll, das ist Handarbeit. Das ist alles super.“ Nun wolle sie sich noch einmal ins Getümmel stürzen, um weitere passende Teile zu finden.

Kostüme und Kleidung für jeden Anlass

Ein sehr auffälliges Kleidungsstück trägt Laurin Fritz (19). Das blaugrün glitzernde Kleid sticht sofort ins Auge. „Ich mache Drag-Shows, da brauche ich immer neue Kostüme“, so Fritz. In einer solchen Show verkleiden sich Künstlerinnen und Künstler als Männer oder Frauen und tanzen, singen oder schauspielern für ihr Publikum.

Nicht weniger unauffällig sind die beiden Cosplayerinnen Alexia Castor und Robyn Rohr unterwegs. Als Fans verschiedener Filme, Animes oder Videospiele stellen sie ihre Idole bei sogenannten Cosplay-Treffen künstlerisch dar. So probiert Alexia Castor eine beige Abendrobe an, die mit goldenen und weißen Ranken verziert ist. „Das hier soll die weiße Königin aus Alice im Wunderland werden“, erläutert die junge Frau.

(V.l.) Robyn Rohr und Alexia Castor suchen ein Kostüm für eine Cosplay-Veranstaltung. Foto: Benjamin Westhoff

Hans Schmitz, der am Rande des Raumes steht und die Kleidungsstücke seiner Frau hält, hat kein Kostüm für sich gefunden – aber auch nicht danach gesucht. „Ich bin froh, wenn ich nachher meine Frau wiederfinde“, sagte er schmunzelnd. Er sei nur als Begleiter dabei, berichtet er und blättert durch das Programmheft der Oper.

Die meisten, wie auch die Frau von Hans Schmitz, kaufen Teile, die sie im Alltag tragen wollen – nicht bloß an Karneval. Verkauft wird übrigens alles: Hemden, Hosen, Kleider, Jacken oder ausgefallene Umhänge. Alle Größen, Formen und Farben sind dabei. Adelheid Pohlmann erklärt: „Die Fundus-Verwalterin und ich haben gemeinsam aussortiert.“ Es sei viel Arbeit gewesen, alle Teile im Fundus durchzuschauen und zu entscheiden, welche Kostüme lassen sich für Produktionen wiederverwenden und welche werden aussortiert.

„Hüte und Schuhe verkaufen wir hier nicht.“ Pohlmann erklärt, dass die Schuhe teils schnell verschlissen, insbesondere bei den Proben. Zudem hätte sie im Haus die Möglichkeit, Kostüme zu fertigen, eine Hutmacherin oder einen Schuster gebe es jedoch nicht. Auch wenn der Verkauf erstmals seit drei Jahren wieder stattfinde, seien es nicht viel mehr Teile als sonst: „2020 hingen hier 2152 Stücke, heute sind es 23 Stück mehr, weil 2023 ist, dachte ich mir“, sagt Pohlmann und lacht.

Beliebte Teile sind schnell vergriffen

Innerhalb weniger Minuten haben sich die Kleiderstangen im Opernhaus geleert. Besucherinnen und Besucher stehen in Schlangen vor den Kabinen und an der Kasse. Zahlreiche Säulen im Raum sind mit großen Spiegeln bestückt, vor denen sich Menschen umziehen und ihre Beute begutachten können.

Auch um kurz vor sieben stehen noch Menschen vor dem Eingang. Die Schlange an der Kasse wird zunehmend länger und führt in mehreren Schlaufen durch den Raum. Die, die anstehen, scheinen glücklich. „Man schaut hier in zufriedene Gesichter“, bestätigt Hans Schmitz, der mit seiner Frau mittlerweile auch in der Schlange wartet.

Etwas vor ihm stehen Melanie Käufer und Silke Spilles. Die jungen Frauen haben je einen Pulli in hellem Gelb in der Hand, der mit Fransen verziert ist. „Das wird ein Partnerinnen-Kostüm an Karneval“, erklärt Spilles und verrät amüsiert: „Wir gehen als die gerupften Hühner.“