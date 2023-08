Artenrückgang „Vor unserer Haustür“ Neuer Film zeigt die Natur im Kottenforst

Auch über ein Nachfolgeprojekt haben sie sich schon Gedanken gemacht. „Ich finde es immer schön, wenn Zuschauer ein besonderer Zugang ermöglicht wird und ein Naturfilm nicht so trocken ist“, sagt Decker. So will er dem Kottenforst, vielleicht schon im nächsten Jahr, eine eigene Stimme geben – also einen Film machen, in dem der Kottenforst zu den Zuschauern spricht. „Was er zu sagen hat, müssen wir aber noch herausfinden.“