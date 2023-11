Zugvögel fliegen Richtung Südwesten Tausende Kraniche fliegen über Bonn und die Region

Der Donnerstag sei ein „Massenzugtag“ gewesen, so Stiels. Er schätzt, dass bereits eine fünfstellige Zahl an Kranichen an diesem Tag über Bonn und die Region gezogen sei. „Die Zugbedingungen waren ideal“, meint er. „Die Nacht zuvor war kalt und am Vormittag gab es kaum Wind.“ Am Freitag seien die Bedingungen aufgrund des Regens nicht ganz so gut für die Vögel, weshalb es möglich sei, dass weitere Tiere eher einen anderen Weg wählen, beispielsweise über Aachen. Eine Regenfront aus dem Südwesten könnte bereits am Donnerstag einige Vögel zum Umkehren gezwungen haben. In der Eifel am Ulmener Jungferweihers hätten zudem einige Vögel eine wahrscheinlich ungeplante Rast eingelegt.