Krankenhäuser in NRW Bonn hat die höchste Bettendichte, der Rhein-Sieg-Kreis ist Schlusslicht

Die Zahl der vollstationär behandelten Patienten sowie die Krankenhausbetten in Nordrhein-Westfalen ist innerhalb von zehn Jahren zurückgegangen. Im Jahr 2022 wurden in den 333 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern mit insgesamt 112.862 Krankenhausbetten 4,1 Millionen Patientinnen und Patienten vollstationär behandelt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das sei im Vergleich zu 2012 ein Rückgang von 6,7 Prozent. In dem Jahr hatte die Zahl noch bei 4,4 Millionen Behandlungsfällen und 120 973 Betten gelegen.