Lage in Behörden und Unternehmen Krankheitswelle sorgt auch in Bonn für Personalausfälle

Die Erkältungswelle rollt, viele Menschen sind krank und müssen das Bett hüten. In der bayerischen Gemeinde Gmund am Tegernsee mussten vor wenigen Tagen laut einer Pressemitteilung sogar das Einwohnermeldeamt, das Passamt, das Gewerbeamt und das Fundbüro wegen Personalmangels aufgrund von Krankheit beinahe eine ganze Woche geschlossen bleiben. Ganz so dramatisch ist die Lage in Bonn zurzeit offenbar nicht. Noch ist die hiesige Stadtverwaltung trotz steigender Krankenstände arbeitsfähig.