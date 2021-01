Kostenpflichtiger Inhalt: Bonner Arzt testet lieber : Was Experten von der telefonischen Krankschreibung halten

Bis Ende März können Arbeitnehmer mit leichten Atemwegsbeschwerden per Telefon krankgeschrieben werden. (Symbolfoto) Foto: ZB/Monika Skolimowska

Bonn Wer eine Atemwegserkrankung hat, kann sich nach wie vor per Telefon von seinem Hausarzt krankschreiben lassen. Zu mehr Krankmeldungen hat das laut Krankenkassen nicht geführt. Ein Bonner Arzt will seine Patienten in der Regel lieber einmal ansehen - aus guten Gründen.