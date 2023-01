Medinghoven : So hoch sind die Fahrbahnschäden nach den Silvesterkrawallen

Auf der Europaallee in Medinghoven brannten in der Silvesternacht Abfallcontainer. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Stadt Bonn rechnet nach den Bränden in Medinghoven in der Silvesternacht mit einem hohen Schaden an der Fahrbahn. Die Ermittlungen laufen laut Polizei auf Hochtouren.

Den Schaden an der Fahrbahn, der in der Silvesternacht bei den gewalttätigen Ausschreitungen in Medinghoven auf dem Europaring entstanden ist, schätzt die Stadt Bonn auf rund 8000 bis 10.000 Euro.

Das Tiefbauamt hatte die Straße am Dienstag begutachtet und an zwei Stellen Brandschäden festgestellt, an denen die Deckschicht erneuert werden muss, teilte Andrea Schulte vom Presseamt mit. Wie berichtet, hatte eine Gruppe von rund 40 Menschen an Silvester um Mitternacht dort randaliert und Mülltonnen, Autoreifen sowie Hecken in Brand gesetzt. Zudem hatte die Gruppe Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Böllern und Steinen attackiert.