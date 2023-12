Anleger in Bonn Kreuzfahrtschiffe mit Dieselmotoren im Dauerbetrieb

Am Rheinufer in Bonn entlang zu spazieren, fühlt sich bisweilen so an, als würde man sich auf einer Autobahnraststätte die Füße vertreten. Zumindest von der Abgasbelastung her. „Betrachtet man den Rhein nach den Schadstoffmengen, die durch die Binnenschiffe freigesetzt werden, so ist er mit einer stark befahrenen Autobahn vergleichbar“, heißt es aus dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.