Demos, Kundgebungen und Mahnwachen : Wo Menschen in Bonn und der Region Zeichen gegen den Krieg setzen

Wo Menschen in Bonn und der Region Zeichen gegen den Krieg setzen

Wo in Bonn und der Region finden Friedensdemos, Kundgebungen und Mahnwachen gegen den Krieg in der Ukraine statt? Foto: dpa/Graham Hughes

Service Bonn/Region Die Berichte und Bilder aus der Ukraine wühlen viele Menschen auf. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß. Der GA stellt eine Liste von Veranstaltungen und Aktionen in Bonn und der Region zusammen, bei denen Menschen öffentlich für den Frieden eintreten.

Bilder von Toten, zerstörte Häuser, durch Granaten hervorgerufene Explosionen. In der Ukraine spielt sich vor unseren Augen ein tödliches Kriegsdrama ab. Viele Menschen in Bonn und der Region möchten öffentlich protestieren gegen den militärischen Angriff Russlands in der Ukraine und für den Frieden eintreten.