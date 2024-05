Drei Wochen in Rafah Wie ein Bonner Arzt Explosionsopfern in Gaza half

Bonn · Der Bonner Jan Wynands operierte als Kriegschirurg mehr als 200 Patienten in einer Klinik im Gaza-Streifen. Darunter waren auch schwer verletzte Kinder. Was den 44-Jährigen antreibt, was ihn besonders berührt hat – und warum er keine Angst vor israelischem Beschuss hatte.

03.05.2024 , 18:30 Uhr

Jan Wynands in der Klinik in Rafah: Er trägt ein zweijähriges Mädchen auf dem Arm, das er operiert hat. Foto: IKRK

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn