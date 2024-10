Krieg in Gaza Drei Demos in Bonn zum Jahrestag des Hamas-Massakers

Bonn · Der Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober löste den Gaza-Krieg aus. Die Auswirkungen sind auch in Bonn spürbar: Die jüdische Synagogengemeinde hat ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die Bonner Polizei intensiviert am Montag ihre Schutzmaßnahmen bei den Kundgebungen.