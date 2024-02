Kriegsflüchtlinge in Bonn Zwei Ukrainer erzählen über ihren Start als Neubonner

Freitagnachmittag in einem Schulungsraum des Bildungsforums Lernwelten Im Krausfeld in der Bonner Nordstadt. Hinter zwei Kaffeebechern sitzen Oleksandra Vynobrad und Ivan Skanun und wollen von Perspektiven erzählen, von Freundschaften und Erfahrungen in einem neuen Leben. Vor einem Jahr haben wir die beiden jungen Leute schon einmal getroffen in ihrem Sprachkurs bei Lena Glöckner. Jetzt möchten wir wissen, was daraus geworden ist. Aber dann holt uns wieder das Geschehen ein, das Oleksandra und Ivan aus unterschiedlichen Orten in der Ukraine und auf unterschiedlichen Wegen nach Bonn brachte. Wenige Minuten zuvor hat das russische Staatsfernsehen die Nachricht vom Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny verkündet. „Das ist Terror“, sagt Oleksandra und starrt auf ihr Handy. Tag 752 in Russlands Krieg gegen die Ukraine.