Kommentar zu Sicherheit in der Innenstadt Der Hofgarten darf nicht zum Angstraum werden

Der Raub am Hofgarten, bei dem ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ist ein deutliches Warnsignal: Hier stimmt etwas nicht. Sicher, ein brutaler Messerangriff kann überall in der Stadt passieren und die Hintergründe der Tat vom Freitag sind noch nicht geklärt. Es wird aber wieder deutlich: Am Hofgarten scheinen sich Menschen unbeobachtet zu fühlen, die andere ausrauben oder Drogen verkaufen wollen. Und das mitten in der Innenstadt.