Kriminalstatistik für Stadtbezirk Bonn : „Renaissance des Ladendiebstahls“

Frank Hoever und Achim Spröde bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Bonner Stadtbezirk nimmt in Sachen Kriminalität im Vergleich mit anderen Stadtbezirken eine Sonderrolle ein. Polizeipräsident Frank Hoever kündigt Einsätze in Brennpunkten an.