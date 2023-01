Rathausgasse in Bonn : Kritik an der Stadt wegen Knöllchen für Geschäftsinhaber

Die Geschäftsinhaber an der Rathausgasse beklagen viele Knöllchen seitens der Stadt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die FDP und der Einzelhandelsverband fordern eine Lösung für den Lieferverkehr in der Rathausgasse. Regelmäßig erhalten die Geschäftsinhaber dort Knöllchen. Die Stadt will nach einer Lösung suchen.



Der FDP-Fraktionsvorsitzende Werner Hümmrich fordert die Verwaltung auf, wegen der Lieferverkehr-Problematik in der Rathausgasse eine Lösung zu finden. Wie berichtet, erhalten die dort ansässigen Geschäftsinhaber regelmäßig Knöllchen. „Das bisherige Verhalten der Verwaltung ist wirtschaftsfeindlich und inakzeptabel“, erklärt Hümmrich. Wirtschaftsförderung und Ordnungsamt müssten mit dem Einzelhandel eine praktikable Lösung erarbeiten. „Es ist weltfremd, zu erwarten, dass die Händlerschaft in der Tiefgarage parkt und ihre Ware zwischen Tiefgarage und Ladenlokal in der Rathausgasse hin- und herschleppt“, so der FDP-Politiker weiter.

Dem schließt sich Jannis Vassiliou, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Bonn Rhein-Sieg Euskirchen, an: „Es ist dringend geboten, dass für die Rathausgasse sowie Am Hof eine Regelung für Anlieferverkehr geschaffen wird.“ Nur so könnten sich Gewerbetreibende in diesen Straßenabschnitten halten.“ Die Stadt solle fördern und nicht verhindern.

Das Presseamt erklärte auf GA-Anfrage, dass die Verwaltung auf die Einzelhändler zugehen wolle, um nach Lösungen zu suchen. Grundsätzlich sei das Halten zum Be- und Entladen in der Ladezone in der Rathausgasse erlaubt. Nur das Parken sei verboten.

