Debatte um Bonner Verkehrspolitik Deutliche Kritik an Positionierung des Bonner Stadtdechanten

Der Beistand des Bonner Stadtdechanten Wolfgang Picken zur IHK-Verkehrskampagne „Vorfahrt Vernunft“ bleibt nicht ohne Reaktionen. Nachdem sich das Oberhaupt der Bonner Katholiken am Donnerstag für eine breite Diskussion in der Bevölkerung ausgesprochen hatte, die die Bürger stärker einbezieht, und damit seine Unterstützung der von sechs regionalen Wirtschaftsverbänden getragenen Kampagne begründet hatte, äußerten sich am Freitag sowohl Politiker als auch der Fahrradclub ADFC per Pressemitteilung.