Aktueller Lagebericht der Stadt : Matratzen für Bonner Flüchtlingsbetten sind plötzlich doppelt so teuer

Die Erstanlaufstelle für ukrainische Geflüchete am Windeckbunker in der Innenstadt will die Stadt Bonn in ein Bürohaus in Buschdorf verlegen.Foto: Ottersbach Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Stadt richtet jetzt die dritte Turnhalle an der Musikschule in Duisdorf als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine her und verlegt die Erstanlaufstelle nach Buschdorf. Dringend benötigte Bettgestelle und Matratzen sind immens teuer geworden, berichtet Bonns Sozialdezernentin.

Die anfänglichen Startschwierigkeiten sind offensichtlich behoben. „Es läuft“: So beschrieb Bonns Sozialdezernentin Carolin Krause am Donnerstagabend im Stadtrat die aktuelle Lage rund um die Geflüchteten aus der Ukraine, die in Bonn ankommen. Ihre Zahl wächst und wächst, am Donnerstag waren es laut Krause schon mehr als 600, die sich bereits haben registrieren lassen. Nicht mitgezählt die vielen Geflüchteten, die bei Verwandten und Bekannten untergekommen sind. Zwei Drittel der Geflüchteten seien Kinder, so Krause, die anderen überwiegend Frauen. Viele müssen zunächst mit Notunterkünften, darunter jetzt auch schon drei Turnhallen, vorliebnehmen. Knapp und beinahe doppelt so teuer wie noch vor einiger Zeit seien allerdings die Bettgestelle und Matratzen, die für die Unterkünfte angeschafft werden müssen.

„Es ist ein Wahnsinn, was da derzeit auf dem Markt verlangt wird“, klagte die Beigeordnete. Eine Sprecherin des Fachverbandes der Matratznindustrie bestätigte dem GA auf Nachfrage den sprunghaften Preisanstieg. „Durch Corona und jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine sind Lieferketten unterbrochen.“ Dazu komme ein Rohstoffmangel und die erheblich gestiegene Nachfrage vor allem nach Kaltschaummatratzen, die in Deutschland besonders begehrt seien.

Familie stellt 2500 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung

Erfreut zeigte sich Krause über das Angebot einer Bonner Familie, die anonym bleiben möchte, die ein Bürogebäude mit rund 2500 Quadratmetern Fläche in Buschdorf an der Ernst-Robert-Curtius-Straße der Stadt Bonn bereitgestellt habe (der GA berichtete) – miet- und heizkostenfrei für ein halbes Jahr. Die Vorbereitungen zur Herrichtung des Gebäudes als Erstanlaufstelle – das bisherige Provisorium am Windeckbunker in der City soll dann aufgegeben werden – sind bereits angelaufen. „Sobald die Erstanlaufstelle umziehen kann, wird die Stadtverwaltung die Öffentlichkeit informieren“, sagte Vizestadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Nachfrage am Freitag. Für Krause hat der neue Standort der Erstanlaufstelle den Vorteil, dass die vielen ukrainischen Geflüchteten, die mit dem eigenen Auto in Bonn ankommen, dort auch besser ihre Fahrzeuge abstellen können. Zusätzliche Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten gewinnt die Stadt demnächst auch, wie bereits berichtet, in der früheren König-Fahd-Akademie in Bad Godesberg, die die Stadt aktuell erworben hat, sowie in der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Roleber, wo 400 Menschen unterkommen könnten.

Nach den beiden Berufskollegs-Turnhallen an der Kölnstraße richtet die Verwaltung jetzt auch die Sporthalle an der Musikschule in Duisdorf her, wo 50 Personen vorübergehend ein Dach finden sollen, so Krause. Insgesamt sind mit Stand Freitag, 18. März, laut Verwaltung mittlerweile 217 Geflüchtete in städtischen Unterkünften, 77 privat und 366 in Hotels untergekommen. Mehr als 800 Geflüchtete hätten bereits Anträge auf Sozialleistung gestellt. Krause berichtet weiter, dass jetzt auch nach und nach Kinder in Schule und Kitas untergebracht würden. Auch werde darüber nachgedacht, welche Ferienangebote für die geflüchteten Kinder organisiert werden könnten. Sie nutzte die Gelegenheit auch, um sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung zu bedanken, „die derzeit quasi rund um die Uhr mit der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten beschäftigt seien. „Mich begeistert das Engagement aller Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung und Partnerinnen und Partner. Dies ist gerade nach diesen vielen Jahren im Ausnahmezustand großartig.“

Verwaltung bekommt freie Hand bei Flüchtlingshilfe

Damit die Verwaltung in sämtlichen Angelegenheiten rund um die Geflüchteten handlungsfähig ist, bat Sozialdezernentin Krause den Rat um eine entsprechende Ermächtigung. Sie wies darauf hin, dass auch andere Kommunen ihre Räte derzeit darum bitten würden. Die Verwaltung brauche freie Hand, um schnell handeln zu können – um Sozialleistungen unbürokratisch auszuzahlen, Verträge mit Vermietern und Hoteliers abzuschließen und freie Träger mit sozialen Aufgaben zu beauftragen. Sie sicherte zu, dass der Rat bei wichtigen Entscheidungen – etwa beim Kauf von Immobilien – trotzdem eingeschaltet werde. Das besänftigte auch die an diesem Punkt etwas skeptische CDU. Aus den Fraktionen kam danach breite Unterstützung. „Das Vorgehen ist richtig“, erklärte Grünen-Fraktionssprecherin Annette Standop. „Damit wird sichtbar, dass Bund und Länder die Kommunen mit dieser Aufgabe alleinlassen.“ Der Rat folgte der Vorlage einstimmig bei Enthaltung des Bürger Bundes.