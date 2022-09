Feuerwehreinsatz in Medinghoven : Wegen eines Küchenbrandes wurden Bewohner eines Mehrparteienhauses evakuiert

Am Sonntagabend hat ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus zu einer größeren Evakuierung geführt. Foto: Petra Reuter

Bonn Am Sonntagabend rückten meherere Feuerwehreinheiten zu einem Mehrparteienhaus in Bonn-Medinghoven aus. Im Erdgeschoss brannte es in einer Küche. Alle Bewohner des Wohngebäudekomplexes mussten das Gebäude verlassen.



Gegen 19.30 Uhr alarmierten Bewohner des Mehrparteienhauses in der Stresemannstraße im Bonner Ortsteil Medinghoven die Feuerwehr. Eine Küche im Erdgeschoss war in Brand geraten. Laut Einsatzsprecherin Imke Greis von der Polizeiwache Bonn-Ramersdorf sei die Ursache noch nicht eindeutig geklärt - vermutlich sei aber ein Essenbrand der Grund für das Feuer gewesen.

Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Vorsichtshalber wurden jedoch alle Personen aus dem Wohngebäudekomplex, in dem etwa 130 Bewohner leben, evakuiert. Imke Greis teilte gegenüber dem GA vor Ort mit, dass sich eine Person leicht verletzt hat, weil sie eigenhändig versucht hatte, den Brand zu löschen. Eine medizinische Versorgung in einer Klinik war jedoch nicht erforderlich.

Die Wohnung, in dem der Küchenbrand entfacht wurde, ist aktuell unbewohnbar. Ob die übrigen Bewohner noch am Abend zurück in ihre Wohnungen dürfen, soll noch am Abend geklärt werden.

(ga)