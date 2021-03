Löschen von Elektrobussen : „Kühlen, bis der Arzt kommt“

Beuel Auf der Beueler Feuerwache demonstrierte Markus Weber von den Bonner Stadtwerken, was im Havariefall beim Löschen der neuen Elektrobusse zu beachten ist. Den die Hochvoltanlage birgt besondere Gefahren.

Auch die Feuerwehr muss sich regelmäßig an Neues gewöhnen. Normale Busse – also solche mit Verbrennungsmotor – zu löschen ist ja Routine. Aber auch dieser Fahrzeugbereich geht mit der Zeit: Drei elektrisch betriebene Gelenkbusse haben die Bonner Stadtwerke seit 15. März in Betrieb, vier Standardbusse werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte folgen. Und da gibt es aus Brandschutzsicht einiges Neues zu beachten. Auf dem Gelände der Beueler Feuerwache stellte Markus Weber vom Werkstattteam des Verkehrsbetriebes vor, was es dabei zu beachten gilt.