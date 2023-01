Aktion in der Bonner Altstadt : Künstler verwandelt Galerie auf der Breite Straße in eine Suppenküche für Bedürftige

Nordstadt Der Künstler Dennis Josef Meseg verwandelt die Bonner Update Gallery zeitweise in eine Suppenküche für Bedürftige. Wie passt Kunst zu dieser Aktion?

„Kunstgalerien sind eigentlich ein Ort, an dem sehr viel Geld fließt. Ich wollte deshalb eine Galerie zur Armenküche machen, um die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was eigentlich wichtig ist in der Welt“, sagt Künstler Dennis Josef Meseg. Am Sonntag eröffnet er zusammen mit der Update Gallery in der Bonner Altstadt eine Suppenküche für Bedürftige. Suppe statt Kunst steht für die nächsten drei Wochen in den Ausstellungsräumen an der Breite Straße auf dem Programm.