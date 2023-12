Kommentar zum Westwerk Wie lange muss die Kultur in Bonn noch warten?

Von Open-Air-Veranstaltungen abgesehen, haben es Hoch- und Populärkultur in den vergangenen Jahren äußerst schwer gehabt, in Bonn geeignete Bühnen zu finden. Die langwierige Sanierung der Beethovenhalle, das In-die-Knie-Gehen der Stadthalle schränken die Spielstätten bis heute arg ein. Zu arg für eine vom bevölkerungsreichen Rhein-Sieg-Kreis umgebene Stadt dieser Größe, deren Bewohner (zumindest manche von ihnen) sich noch wehmütig an die Zeit erinnern, in denen Sisters of Mercy und Rammstein in der Biskuithalle auftraten, die später dann Keksdose hieß, bevor es vor 15 Jahren ganz zu Ende ging mit diesem Club.