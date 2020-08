Konzert in Bonn : Fans feiern Auftritt von Nena im Kulturgarten

Nena trat am Montagabend im Kulturgarten auf. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nena ist am Montagabend im Kulturgarten in der Rheinaue in Bonn aufgetreten: Die Sängerin rockte auf der Bühne, die Besucher feierten und hatten sichtlich Spaß.



Diesmal hatte das Publikum keine Ausrede parat. Als Nena Ende Juli in der Lanxess-Arena in Köln vor 2400 Fans auftrat, versuchte sie noch so sehr, das Publikum zum Mitsingen zu bewegen – die aktuellen Regeln der Veranstalter ließen die Interaktion nicht zu. Im Bonner Kulturgarten, unter freiem Himmel, sah dies am Montagabend anders aus: Nena rockte auf der Bühne, und die Besucher feierten.

