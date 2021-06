Römerbad in Bonn : Kein Public Viewing zur EM im Kulturgarten

Bonn Der Bonner Kulturgarten beginnt wegen Corona erst am 30. Juni. Damit wird es am Römerbad auch kein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft geben.

Der Bonn-Live-Kulturgarten verschiebt sich wegen der langsam sinkenden Inzidenz in Bonn um 14 Tage. Das haben die Veranstalter beschlossen und verlegen den Start des Sommer-Open-Airs auf Mittwoch, 30. Juni. Damit werden nun auch die Deuschland-Spiele der EM nicht am Römerbad gezeigt. Sollte Deutschland weiterkommen, sollen die Partien im Juli allerdings übertragen werden, vielleicht auch das Endspiel, wie es Geschäftsführer Julian Reininger dem GA mitteilt.

Die Partie Deutschland gegen Ungarn am 23. Juni ist allerdings beim Telekom Open Air auf der anderen Rheinseite zu sehen. Dieses Festival vom 18. bis 27. Juni „ist nicht von der Inzidenz abhängig“, so Reininger. Dorthin könnten maximal rund 500 Zuschauer eingelassen werden, beim Kulturgarten sind es 3000. Nach Beuel kommen unter anderem das Beethoven Orchester, die Räuber, 257ers und Razz.

Das Team hat für alle Shows und Konzerte am Römerbad Ersatztermine gefunden, für die die Karten ihre Gültigkeit behalten. Die Auftritte: Mia Julia am 23. Juli, Giant Rooks am 11. August, Paul Panzer am 17. August und Felix Jaehn am 20. August. Wer sie nicht wahrnehmen kann, bekommt sein Ticket ersetzt. Auch die Fußballkarten werden erstattet.