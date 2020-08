Kulturgarten und Co. : Bewohner kritisieren Konzertlärm in der Bonner Rheinaue

Über einige Veranstaltungen auf der Bühne des Kulturgartens in der Rheinaue mit lauter Bass-Musik haben sich Anwohner aufgeregt. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Kaum gibt es in der Rheinaue wieder Konzerte, häufen sich auch Beschwerden von Anwohnern über Lärm. Die Veranstalter des Kulturgartens suchen das Gespräch.



Ob Veranstaltungen in den Rheinauen oder kleine Gartenkonzerte: Es gibt wieder Kultur unter freiem Himmel, aber auch Kritiker, die sich am Lärm stören. So hat es Wolfgang Zerbs, Musiker der Band Klöbner, im April und Mai in seinem Garten erlebt. Er sang für die Nachbarschaft und hatte jeweils tags darauf ein Schreiben einer Nachbarin im Briefkasten: Er möge bitte den „zum Teil unerträglichen Singsang“ unterlassen.

In der Europastraße engagiert sich Michael Doering für mehr „Ruhe in der Rheinaue“. So heißt seine 2011 gegründete Initiative. Diese habe erreicht, dass dort die Lärmemissionen „sehr stark zurückgegangen“ seien. So steht es in einem Schreiben, das er an die Anwohner seiner Straße und des Kolumbusrings verteilt hat. Darin kritisiert er unter anderem den Lärm, den die sechswöchige Veranstaltungsreihe Kulturgarten mit einer Programmmischung aus Theater, Comedy und Konzerten auf der kleinen Blumenwiese seiner Ansicht nach zeitweise verursacht habe.

Info Das sagt der Kulturgarten-Veranstalter Michael Doerings Schreiben ist auch bis zu Sandro Heinemann gelangt, Geschäftsführer der RheinEvents GmbH, die den Kulturgarten zusammen mit der Eventagentur fünfdrei ausrichtet. Seine Firma hat Mitte März bonnlive ins Leben gerufen, das Kulturangebote erst online streamte, dann Autokonzerte organisierte und die Open-Air-Bühne in der Rheinaue für das Junge Theater Bonn und das Haus der Springmaus realisierte. Die Bühne sei von Vornherein für Theater und Konzerte gedacht gewesen, sagt er. „Der Kunst!Rasen war nie Thema“, erklärt Heinemann. „Ich weiß gar nicht, warum.“ Zwei von drei Standortmöglichkeiten schnell ad acta gelegt worden: Das Amphitheater verfüge nicht über die nötige Logistik, bei der großen Blumenwiese hätte es Vermischungen mit der Soundkulisse des SWB-Sommerfestivals am Parkrestaurant gegeben, also blieb nur die kleine Wiese, wo die Bühne ähnlich stehe wie bei Rhein in Flammen. Man habe sich an die vorgeschriebenen Lärm-Richtwerte gehalten, sagt Heinemann, und auch selbst gemessen. Er gibt zu: „Der kritischste Wert war in der Amerikanischen Siedlung.“ Und es gab durchaus Beschwerden von Anwohnern. Mit denen habe man sich Ende Juli auch getroffen – Doering sei nicht dabei gewesen. „Sie haben uns ihr Leid mitgeteilt und daraufhin haben wir schalltechnisch etwas verbessert.“ Und zwar, indem man die Ausrichtung der Bühne um 15 Grad in Richtung Südbrücke veränderte und außerdem einen „Cut“ am Sound vornahm, so dass die ganz tieffrequenten Bässe nicht mehr ausgestrahlt würden. „Wir sind bemüht, dass wir einen konstruktiven Austausch mit den Anwohnern haben“, sagt Heinemann. Die Veranstaltungsreihe laufe derzeit zufriedenstellend. Das Ordnungsamt sei zwar auch wegen der Lärmthematik dagewesen, vorrangig aber, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu überprüfen. Der Kulturgarten biete Künstlern, die unter den coronabedingten Veranstaltungsausfällen leiden, eine Plattform – und Veranstaltern ein Verdienst. „Es sind weit mehr als 100 Leute, die direkt oder indirekt damit zu tun haben.“ kpo

Lärmemissionen werden „erheblich überschritten“

Doering verweist auf die Lärmimmissionsschutzverordnung NRW, die etwa einen Höchstwert von 45 Dezibel im Zeitraum von montags bis samstags zwischen 20 und 22 Uhr vorgebe. Doering betont, dass vor allem Veranstaltungen in der ersten Kulturgarten-Woche sowie jene mit tiefen Bässen punktuell Probleme bereitet hätten, so etwa das „Panama Open Air“. Auftritte von Bands wie Höhner oder Brings seien weniger ein Problem gewesen.

Zudem verweist Doering darauf, dass die Kulturgarten-Reihe „zu zwei Dritteln“ aus Musikkonzerten bestehen würde. Dadurch würden „die genehmigten Lärmemissionen nach unseren Messungen teils erheblich überschritten“, sagt Doering. Mit dem Handy habe er Werte zwischen 65 und 75 Dezibel festgestellt. Er räumt ein, dass das Handy nicht geeicht sei. Das sei das Gerät der Stadt aber ebenso wenig gewesen, das diese während einer gemeinsamen Messung Anfang August verwendet habe.

In Puncto Anzahl der Konzerte ist Wolfgang Fischer-Keller, Bewohner des Kolumbusrings, anderer Meinung. Konzerte machten nicht einmal die Hälfte der 42 Kulturgarten-Events aus, teilt er in einem Brief an den GA mit. Und: „Wir können keine Lärmbelästigungen darin sehen, dass Musik- oder Kulturveranstaltungen stattfinden.“ Fischer-Keller hoffe, „dass die Veranstaltungsreihe erfolgreich zu Ende geführt werden kann und das Leben, zumal in diesen Pandemie-Zeiten, ein wenig bunter und abwechslungsreicher machen darf“.

Ein Zugehen der Veranstalter auf die Bewohner stelle Doering andererseits seit etwa einer Woche fest, teilt er am Sonntag mit. Sandro Heinemann, Geschäftsführer der Rheinevents GmbH, bestätigt ein Treffen mit Anwohnern Ende Juli – da noch ohne Doering. Dieser habe sich aber zwischenzeitlich mit der Veranstalterseite austauschen können.

Ausrichtung der Bühne sei verändert worden

„Sie haben uns ihr Leid mitgeteilt, und daraufhin haben wir schalltechnisch etwas verbessert“, sagt Heinemann. So sei die Ausrichtung der Bühne um 15 Grad in Richtung Südbrücke verändert worden. Zudem hätten die Techniker einen „Cut“ am Sound vorgenommen: Das bewirke, dass tieffrequente Bässe weniger ausstrahlen. „Wir sind bemüht, dass wir einen konstruktiven Austausch mit den Anwohnern haben“, sagt Heinemann.

Für Doering hätte die Stadt auf andere Flächen wie den „Kunst!Rasen“ bei der Genehmigung ausweichen müssen. „Der Kunstrasen ist in die Überlegungen einbezogen worden“, heißt es seitens der Stadt. Er sei aber nicht in Betracht gekommen. Zudem sei der Kulturgarten bezüglich des Lärms nach den Werten des Freizeitlärmerlasses NRW bis 22 Uhr genehmigt worden.