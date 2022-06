Musik, Kunst, Kabarett : Kulturraum Auerberg mit abwechslungsreichem Programm

Auerberg Der Kulturraum Auerberg bietet seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Programm an. Diesmal eröffnet Christian Schulte-Loh mit „Halleluja! Ich bin der König von England“ (3. September, 20 Uhr).

Der „König von England“ kommt, Beethovens Geburtstag ist immer ein Grund zum Feiern und Jürgen Becker analysiert in seiner bekannten Art aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen: So bunt und vielseitig wie die Nachbarschaft im Quartier ist, so facetten- und abwechslungsreich ist auch das Programm, das im Kulturraum Auerberg geboten wird.

Kulturraum gibt es seit 2007

2007 begann der Kulturraum Auerberg mit Kunstausstellungen in den Räumen der SKM in einem Industriekomplex an der Kölnstraße 367. Der soziale Träger stellt bis heute Kunstschaffenden aus Bonn und Umgebung Raum für Ausstellungen zur Verfügung. Schon nach kurzer Zeit gab es neben Ausstellungen auch Veranstaltungen aus anderen Sparten, zum Beispiel Kabarett, Comedy, Lesungen und Musik. Inzwischen besteht das Programm aus bis zu 20 Veranstaltungen pro Jahr.

Viele überregional bekannte Künstler sind bereits im Quartier aufgetreten. Jürgen Becker, Anka Zink, Erwin Grosche, Thilo Seibel, Anny Hartmann und Serhat Dogan waren schon im Auerberg, ebenso zahlreiche Chöre, Pianisten, Bands sowie Poetry Slammer. Diesmal eröffnet Christian Schulte-Loh mit seinem Programm „Halleluja! Ich bin der König von England“ (3. September, 20 Uhr) das Programm. Der Kabarettist Chin Meyer steht am 17. September („Leben im Plus – Kabarett, Geld und mehr!“) auf der Bühne und Jürgen Becker wird am 12. November unter dem Motto „Die Ursache liegt in der Zukunft“ seine Erkenntnisse zum Weltgeschehen präsentieren. Inka Meyer (Zurück in die Zugluft, 29. Oktober) kommt, Matthias Jung gibt Einblicke in das „Abenteuer Pubertät“ (10. Dezember). Am 15. November wird die Ausstellung „(Ver)wandlungen“ eröffnet und am 17. Dezember erwartet die Besucher ein Klavierkonzert von Bum-Suk Kim als Hommage an Ludwig van Beethoven.