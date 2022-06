Vergleich vor Bonner Landgericht : Kunde fällt wegen verunglückten Flugzeug-Tattoos aus allen Wolken

Bonn Ein Kunde war mit der Leistung eines Bonner Tätowier-Studios unzufrieden. Das Flugzeug auf seinem Arm ließ ihn aus allen Wolken fallen. Die Streit vor Gericht endet mit einem Vergleich.

Ein anderer Künstler am Werk

Dass der Mann, der dann am 11. März die Nadel führte, aber im sogenannten „Chicano Style“ zu Hause war, sei ihm nicht klar gewesen, gab der Kunde vor Gericht an. Auf seine Frage, ob alle Fragen zu Motiv und Stil geklärt seien, habe der russischsprachige Mann nur auf Englisch geantwortet: Die Worte „I know, I know, no Problem“ habe er als klares „ja“ interpretiert. Und der untere Teil der Körpermalerei entspreche auch vollständig den Vorgaben. Als er die zuerst fertiggestellten Palmen gesehen habe, sei er durchaus zufrieden gewesen.