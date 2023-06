Ausstellung „On the road“ Geflüchtete malen und fotografieren zusammen im Mackeviertel

Geflüchtete aus dem Iran, der Ukraine und Afghanistan haben am Freitagnachmittag in gleich zwei verschiedenen Ausstellungen ihre Kunst in der Fabrik 45 gezeigt: „On the Road“ und „ZeSaBo – Menschen und Perspektiven“ lauteten die Titel. Die Werke sind in Kunstkursen, geleitet von der freien Künstlerin Ulrike Rößle, und in einem Fotografie-Projekt des Fotografen Jo Hempel entstanden. Finanziell möglich ist die Ausstellung durch Fördergelder des Quartierfonds für Soziales und Wohnen.