Münsterplatz Mehr als 100 Aussteller auf dem Kunsthandwerkermarkt in Bonn

Und das sei ziemlich aufwendig, verrät sie. Neben mehr als 100 weiteren Ausstellern hat sie in diesem Jahr schon zum dritten Mal ihren Stand auf dem Kunsthandwerkermarkt. Jede ihrer Taschen fertigt sie selbst. Dafür sammelt sie ausrangierte oder fehlproduzierte Basketbälle, etwa von Sportvereinen oder Schulen. Dann wählt sie passende Stoffe, Reißverschlüsse und Tragegurte aus, reinigt die Bälle und zeichnet individuelle Schnittmuster. Das Schwierigste sei, den festen Stoff in die passende Form zu bringen. „Jeder, der das nachmachen möchte, sollte erst mal versuchen, einen Ball zu zerschneiden“, sagt Balta mit einem Schmunzeln. Denn das sei echte körperliche Arbeit. Als Werkzeug verwendet sie eine klassische Schere, mit der sie am präzisesten schneiden könne. Mit einer robusten Industrienähmaschine näht sie die Stoffe schließlich zusammen. Auch dafür brauche man durch die Wölbung des Balls viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Gelernt hat die ursprüngliche Musikerin das Nähen von ihrer Großmutter in Litauen. „Meine Oma war die allerbeste Schneiderin weltweit. Sie hat mir das alles beigebracht.“